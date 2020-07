Pozzuoli, è del Tigem il ricercatore premiato dall’Europa (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Anche Fondazione Telethon tra i beneficiari dei fondi stanziati dallo European Research Council (ERC) per sostenere ricercatori già premiati in precedenza e che intendono esplorare il potenziale commerciale o sociale dei risultati delle loro ricerche: tra i 55 premiati c’è infatti anche Carmine Settembre dell’Istituto Telethon di genetica e medicina (Tigem) di Pozzuoli, uno dei 5 italiani che hanno meritato questo particolare tipo di finanziamento, detto Proof of Concept, del valore di 150mila euro ciascuno”. Lo si legge in una nota diffusa dalla Fondazione. “Obiettivo del progetto di Carmine Settembre – spiegano – che guida un gruppo di ricerca al Tigem ed è anche professore associato di Istologia ed Embriologia all’Università ... Leggi su anteprima24

