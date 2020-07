Pensione quota 100: se mi dimetto prima del raggiungimento del diritto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Per accedere alla Pensione con la quota 100 è necessario maturare sia i 62 anni di età, sia i 38 anni di contributi. Il requisito contributivo può essere raggiunto anche in costanza di fruizione dell’indennità di disoccupazione poichè la stessa da diritto alla contribuzione figurativa per l’intero periodo. Pensione quota 100, Naspi e dimissioni Una lettrice scrive per chiedere: Il prossimo anno è precisamente ad aprile 2021 maturo i requisiti per la Pensione quota 100.quindi a luglio 2021 dovrei smettere di lavorare.Il mio datore di lavoro ha pensato bene dopo 38 anni di lavoro di farmi fuori prima, infatti mi ha inviato lettera di richiamo per motivi insussistenti, la domanda è ... Leggi su notizieora

