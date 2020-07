Pagelle Sassuolo-Genoa 5-0: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Le Pagelle e il tabellino di Sassuolo-Genoa 5-0, match della trentasettesima e penultima giornata di Serie A 2019/2020. Primo tempo a tinte neroverdi al Mapei Stadium: prima la rete del vantaggio di Traore al 26′, poi il raddoppio splendido di Berardi con una conclusione di sinistro da fuori area. Nella ripresa il Sassuolo dilaga: Berardi lancia Caputo che non perdona e sigla il definitivo 3-0. Poi le altre reti di Raspadori e ancora Caputo per il pokerissimo definitivo. Sassuolo (4-2-3-1): Consigli 6.5; Toljan 6.5, Marlon 7, Ferrari 7, Rogerio 6.5 (79′ Kyriakopoulos sv); Bourabia 6.5, Locatelli 7 (73′ Obiang); Berardi 8.5 (79′ Manzari sv), Djuricic 7 (73′ Raspadori 7), Traore 7 (65′ Haraslin 6); ... Leggi su sportface

CanaleSassuolo : Le pagelle di Sassuolo-Genoa 5-0: rossoblu asfaltati con Berardi e Caputo incontenibili - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Sassuolo - Genoa, la ripresa della partita che si gioca in Emilia (live) - charliemchouse : Sassuolo - Genoa, la ripresa della partita che si gioca in Emilia (live) - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Sassuolo - Genoa, il primo tempo della penultima giornata (live) - charliemchouse : Sassuolo - Genoa, il primo tempo della penultima giornata (live) -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Sassuolo

Sassuolonews.net

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: pagelle Sassuolo Genoa Le pagelle dei protagonisti del match tra Sassuolo e Genoa, valido per la 37ª gio ...Sempre più stanca, ma sempre più vincente, quest’Atalanta non molla l’osso nemmeno al Tardini che, nonostante le molteplici difficoltà di questo tour de force con temperatura da Sol Leone e una serata ...