Osimhen, il fratello: "Presto l'annuncio! Inizialmente non era convinto, decisiva una frase di Gattuso. Sulla numero 9..." (Di mercoledì 29 luglio 2020) Intervistato dalla redazione di Radio Punto Nuovo, Andrew Osimhen, fratello di Victor Osimhen, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:“Quando Victor diventerà un nuovo calciatore del Napoli? Non mi è p ... Leggi su tuttonapoli

MundoNapoli : Fratello Osimhen: “Gattuso è stato fondamentale per la sua scelta” - sscalcionapoli1 : Osimhen, il fratello: 'Presto l'annuncio! Inizialmente non era convinto, decisiva una frase di Gattuso. Sulla numer… - tuttonapoli : Osimhen, il fratello: 'Presto l'annuncio! Inizialmente non era convinto, decisiva una frase di Gattuso. Sulla numer… - sscalcionapoli1 : Osimhen, il fratello: 'Eccitato per l'avventura al Napoli, non vede l'ora di vestire l'azzurro!' #calciomercato - NCN_it : Fratello #Osimhen: «Non vede l'ora di giocare a #Napoli» -