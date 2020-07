Meteo, temperature folli e settimana da incubo. L'allarme: "Crollo del livello del Po", le cifre impressionano (Di mercoledì 29 luglio 2020) allarme-Meteo, in Italia una settimana rovente e da bollino rosso a causa dell'alta pressione dell'Anticiclone Nord-Africano. Risultato, su tutta le penisola si registreranno temperature tra i 31 e i 36 gradi, con picchi al Centro Sud di 40 gradi. E nemmeno di notte ci sarà una tregua: le minime non scenderanno sotto i 20 e i 22 gradi. Un contesto che spinge la Coldiretti a lanciare l'allarme: "Con il caldo il livello del Po e le colture sono a rischio". Il punto è che i dati snocciolati dalla Coldiretti sono impressionanti: "Sono crollati del 24% i livelli del Po a fine luglio rispetto allo stesso periodo del 2019 mentre i maggiori laghi del Nord, che servono a dissetare i campi della pianura padana, dove si produce un terzo del Made in Italy agroalimentare nazionale, ... Leggi su liberoquotidiano

