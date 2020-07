Melzo, ha un incidente e cade dalla bicicletta: grave una donna (Di mercoledì 29 luglio 2020) Una donna di 68 anni è rimasta gravemente ferita dopo un incidente con la sua bicicletta. È successo a Melzo, in via Aldo Moro, verso le 16 di mercoledì 29 luglio. Sul posto è accorso il 118, con ... Leggi su milanotoday

