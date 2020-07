Mazda MX-30, una voce fuori dal coro (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Mazda MX-30 è pronta a sbarcare sul mercato europeo. Mai verbo fu più azzeccato, perché la prima elettrica del brand di Hiroshima viene prodotta in Giappone e poi imbarcata per il Vecchio Continente. La prima prodotta per l'Europa è arrivata direttamente in Italia e non ci siamo sfuggiti l'occasione di provarla tra le strade della Capitale. Quello urbano è il contesto di elezione della Mazda MX-30, che nonostante le dimensioni piuttosto da crossover di taglia media (4,4 metri di lunghezza) si propone come vettura prettamente cittadina. Un'auto che va alla ricerca di un pubblico ben definito e non delle masse; una elettrica cucita su misura per il piacere di guida, rispettando il DNA Mazda, in cui l'ingegneria è al servizio delle sensazioni, della naturalezza e della connessione uomo-macchina. ... Leggi su gqitalia

bangshinya : guido la mazda rx7 a tutta velocità Un sogno forse una favola - sr9f6 : @YvanGoSlow24 Hai completamente ragione. Siamo una Mazda MX-5 che vuole competere con un 911 -

Ultime Notizie dalla rete : Mazda una Mazda MX-30, una voce fuori dal coro GQ Italia Scontro tra auto, cinque persone coinvolte: muore una donna di 79 anni in ospedale, le sue condizioni erano gravissime

L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Cavazzo e via Majano: a bordo di una macchina anche una bambina di 9 anni GEMONA. Schianto tra due auto a Gemona: a essere coinvolte cinque persone. Un ...

Video: Mazda CX-3, eleganza e aggressività

La CX-3, è la city-crossover della Casa di Hiroshima di impostazione premium. Un mix micidiale di forza ed eleganza, che mette in campo elevatissima qualità e cura costruttiva, e nonostante rientri ne ...

L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Cavazzo e via Majano: a bordo di una macchina anche una bambina di 9 anni GEMONA. Schianto tra due auto a Gemona: a essere coinvolte cinque persone. Un ...La CX-3, è la city-crossover della Casa di Hiroshima di impostazione premium. Un mix micidiale di forza ed eleganza, che mette in campo elevatissima qualità e cura costruttiva, e nonostante rientri ne ...