Mamma muore per overdose, le due figlie piccole uccise dal caldo in auto (Di mercoledì 29 luglio 2020) La Mamma parcheggia l’auto e si inietta droga, muore per overdose e le due piccole figlie restano intrappolate all’interno dell’abitacolo morendo per il caldo. Una tragedia agghiacciante. Due bambine piccole morte intrappolate dentro l’auto nella qualche ora prima è morta per overdose la loro Mamma. E’ successo negli Stati Uniti, in Texas. Secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine Natalie Chambers, 31 anni, sarebbe morta per un’overdose, provocando anche le morte delle figlie, due bambine di 2 e 4 anni rimaste chiuse al caldo nella vettura. La donna, che in passato aveva sofferto ... Leggi su chenews

