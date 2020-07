Lazio su David Silva, i tifosi già in estasi: “vado a prenderlo a Fiumicino”. E su Immobile… (Di mercoledì 29 luglio 2020) Un nome che sta infiammando l’estate dei tifosi della Lazio: David Silva. La squadra di Simone Inzaghi ha dimostrato di essere forte e di poter vincere anche lo scudetto, ma per competere ancora di più ha bisogno di calciatori di maggiore spessore. E considerando anche la qualificazione in Champions League, sarà necessario effettuare investimenti sul fronte mercato. Tare si è dimostrato come uno dei migliori direttori in circoLazione e nelle ultime settimane si è messo in fila per l’ex Manchester City. Il presidente Lotito ha in mente di alzare l’asticella, David Silva lo stuzzica. E finalmente anche i tifosi tornato a sognare. Le critiche dei supporter nei confronti delle ultime campagne acquisti ... Leggi su calcioweb.eu

