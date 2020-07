Lazio, presentata la nuova maglia per la stagione 2020-2021 (Di mercoledì 29 luglio 2020) Attraverso una nota sul proprio profilo Twitter ufficiale, la Lazio ha svelato stamane le maglie per la stagione 2020/21. Divisa classica per le sfide casalinghe mentre la modifica è stata effettuata per le gare in trasferta: blu scuro con uno stile che riprende la maglia home. Completo rosso infine per i portieri. Ecco la foto. Foto: Lazio Profilo Twitter Le nostre nuove divise da gioco @MacronSports Home & Third per la stagione 2020/21#CMonEagles pic.twitter.com/EWZTMDZxja — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) July 29, 2020 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Lazio presentata Lazio, presentata la nuova maglia per la stagione 2020-2021 alfredopedulla.com Lazio, svelate le divise da gioco della stagione 2020-21 (FOTO)

Dopo i primi indizi svelati nella mattinata la Lazio ha presentato ufficialmente la prima e la terza divisa da gioco per la stagione 2020-21. Torna il classico biancoceleste utilizzato nelle ultime ...

