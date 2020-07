L’agente di Willian: “Un offerta importante arriva dalla MLS, due sono dalla Premier” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Kia Joorbachian, agente di Willian, centrocampista del Chelsea, ha parlato a Talksport del futuro del suo assistito. Queste le parole dell’agente come riportato da tmw: “Avevamo due offerte concrete dalla MLS che ne chiedevano il trasferimento dal 1° luglio, ma lui ha sempre voluto finire la stagione al Chelsea per poi prendere una decisione. Vi sono due offerte concrete dalla Premier League sul tavolo, una molto grande dalla MLS e altre due dall’Europa. Per cui Willian è in una buona posizione e prenderà una decisione dopo la sua ultima partita”. Foto: profilo twitter Chelsea L'articolo L’agente di Willian: “Un offerta importante ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : L’agente Willian Trump, Bibbia e agenti a cavallo: «Così si riporta legge e ordine» Corriere della Sera