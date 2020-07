La storia di Franco e del suo sogno, realizzato dal fratello Dario (Di mercoledì 29 luglio 2020) Tutto nasce dal sogno di Franco – affetto da tetraparesi spastica dalla nascita – di viaggiare, prendere l’aereo e comportarsi come qualsiasi persona normodotata. E dalla volontà di suo fratello, Dario, che non senza difficoltà, sta provando ad esaudirlo. “In questo periodo di quarantena”, racconta Franco “in cui non poteva uscire e vedere gli amici, mio fratello è andato in depressione e questo ha fatto scattare definitivamente in me un bisogno, quello di fare qualcosa di bello per lui”. Ecco quindi che, con l’aiuto della moglie, ha deciso di fondare “sognoattivo”, un’associazione che ha l’obiettivo di esaudire il sogno di ... Leggi su dilei

FabrizioMaretti : RT @RobertoRenga: Oggi ma nel 1926 nacque Franco Sensi. Visse tutta la storia della Roma e portò lo scudetto. Mi manca. Mi mancano anche le… - RobertoRenga : Oggi ma nel 1926 nacque Franco Sensi. Visse tutta la storia della Roma e portò lo scudetto. Mi manca. Mi mancano an… - labo_franco : RT @max_ronchi: Ma da un laureato in Storia Moderna pensate che davvero sia un esperto di economia? Ricordate quando è stato presentato da… - franco_dimuro : RT @DMALAGIGI2: Atac, bilancio 2019: aumentano il servizio erogato (+1,6%) e i ricavi (+2,27%) Tutti positivi e in crescita gli indici dell… - franco_fabry : RT @DiegoBanti: Breve storia triste. Siamo un paese in cui uno come #Fedez fa la morale a uno come #Bocelli. Fine. #SiamoMessiMale -

Ultime Notizie dalla rete : storia Franco “Franco!Franco!” al Duino&Book Estate una storia di coraggio TRIESTEALLNEWS “Bucefalo”, il fantino che ad Asti ha scritto pagine di storia

Nella storia del nostro Palio protagonista di rilievo assoluto è stato Maurizio Farnetani, detto Bucefalo, nato a Cortona (Arezzo) nel 1958, il fantino più vittorioso ad Asti dal 1967, anno della ripr ...

Ginevra Elkann debutta sullo schermo, Oskar e Nasca all'Hiroshima Garden

”La vicenda di un uomo maliano che precipita verso il centro della terra insieme a un uomo italiano, il quale riesce solo più a parlare in piemontese” va in scena su strada grazie all’interpretazione ...

Nella storia del nostro Palio protagonista di rilievo assoluto è stato Maurizio Farnetani, detto Bucefalo, nato a Cortona (Arezzo) nel 1958, il fantino più vittorioso ad Asti dal 1967, anno della ripr ...”La vicenda di un uomo maliano che precipita verso il centro della terra insieme a un uomo italiano, il quale riesce solo più a parlare in piemontese” va in scena su strada grazie all’interpretazione ...