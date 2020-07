La Lazio batte 2-0 il Brescia e Immobile segna: ora è a -1 dal record di Higuain (Di mercoledì 29 luglio 2020) Simone Inzaghi festeggia la panchina numero 202 con la Lazio, quella che lo porta in vetta alla classifica dei tecnici più longevi del club con Zoff, con una vittoria rotonda contro il Brescia: 2-0 ... Leggi su gazzetta

Tutto facile per la Lazio che batte 2-0 il Brescia e aggancia l'Atalanta a terzo posto. Sarà decisiva l'ultima giornata per migliorare il quarto posto. Apre Correa, chiude Immobile. Ciro fa 35 in camp ...La Lazio batte 2-0 il Brescia nell’ultima apparizione stagionale allo Stadio Olimpico. Nella sfida valida per la 37° giornata di Serie A 2019/2020, i biancocelesti hanno vinto agevolmente rimanendo in ...