La Juve-scudetto cade a Cagliari: gol di Gagliano e Simeone (Di mercoledì 29 luglio 2020) Vittoria di prestigio, il Cagliari batte la Juventus per 2 a 0 e chiude con un colpaccio la stagione casalinga. Del giovane Gagliano all'8' e del "cholito" Simeone al 46' le... Leggi su ilmattino

