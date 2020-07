Io e Te, Pierluigi Diaco: “Non mi importa nulla del Grande Fratello Vip e di Clizia Incorvaia”. Paolo Ciavarro esterrefatto (Di mercoledì 29 luglio 2020) Paolo Ciavarro, accompagnato dalla madre Eleonora Giorgi, è stato ospite di Pierluigi Diaco nell’ultima puntata di Io e Te. Prima che iniziasse l’intervista però, il padrone di casa ha fatto una premessa che ha spiazzato non solo il pubblico ma anche lo stesso Ciavarro. “Non parlerò della tua ultima esperienza televisiva al e della tua fidanzata, perché non me ne importa nulla“, ha detto Diaco riferendosi alla sua recente partecipazione al Grande Fratello Vip e al fidanzamento con la coinquilina Clizia Incorvaia, cosa che ha tenuto banco per mesi sulle riviste di gossip. Superato questo momento, Paolo Ciavarro è ... Leggi su ilfattoquotidiano

FQMagazineit : Io e Te, Pierluigi Diaco: “Non mi importa nulla del Grande Fratello Vip e di Clizia Incorvaia”. Paolo Ciavarro este… - giusipiva : E poi qualcuno mi dice che in Italia non c'è un problema di sessismo? Se per fare un complimento a una donna lo si… - blogtivvu : Pierluigi Diaco, ospitando Paolo Ciavarro, empatico come sempre (???????) ha preferito non parlare del Grande Fratell… - HopeLogan22 : RT @ChiccoseDOC: “GRANDE FRATELLO VIP 4”: PAOLO CIAVARRO, PROTAGONISTA DA PIERLUIGI DIACO DI UN’INTERVISTA A CUORE APERTO CON MAMMA ELEONOR… - ChiccoseDOC : “GRANDE FRATELLO VIP 4”: PAOLO CIAVARRO, PROTAGONISTA DA PIERLUIGI DIACO DI UN’INTERVISTA A CUORE APERTO CON MAMMA… -