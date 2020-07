Inter, Handanovic: "Vittoria meritata, abbiamo sofferto da squadra" (Di mercoledì 29 luglio 2020) Samir Handanovic, portiere dell'Inter, ha parlato a Sky Sport: "E' stata una Vittoria importante, abbiamo sofferto tutti insieme e abbiamo meritato i tre punti. Ora pensiamo all'ultima e poi all'Europa League. Leggi su tuttonapoli

Inter : ??? | DICHIARAZIONI 'Ora facciamo altri tre punti a Bergamo, poi penseremo all'Europa League' ??? L'analisi di Sami… - Inter : ?? | SAMIR! 31' - Insigne taglia tutto il campo e serve Politano: grande risposta di #Handanovic sul sinistro dell'… - FcInterNewsit : Handanovic: 'L'Inter deve sempre puntare più in alto possibile. Con l'Atalanta partita aperta' - NackaSkoglund89 : Giocatori amati e difesi da Beppe Bergomi Biraghi Gagliardini Candreva Borja Valero Esposito Ranocchia Handanov… - FcInterNewsit : Pagelle TS - Handanovic spicca su tutti, poi Lautaro e Bastoni. Quattro insufficienze nell'Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Handanovic

L’Inter è alla ricerca di un secondo portiere affidabile, torna di moda il nome di Salvatore Sirigu, intenzionato a lasciare il Torino a fine stagione In casa Torino è pronta una vera rivoluzione che ...Il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato la sconfitta del Napoli contro l'Inter con un messaggio su Twitter: "Inter-Napoli 2:0. Con un gol per tempo-D’Ambrosio nel primo, Lautaro-grandissimo go ...