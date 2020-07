“Ha detto sì!”. Matrimonio vip in vista: arriva la proposta (e un anello da sogno) (Di mercoledì 29 luglio 2020) La proposta di nozze è arrivata nelle scorse ore e, in men che non si dica, è stata condivisa su Instagram. È stato il futuro sposo a postare sul suo profilo una serie di dolci selfie scattati al tramonto dove, dettaglio che non può non saltare subito all’occhio, si nota in primo piano il prezioso anello di fidanzamento. “Questo è stato il giorno più bello della mia vita”, esordisce nella didascalia del post che ha fatto presto il giro del mondo. E poi: “Ho chiesto all’amore della mia vita di trascorrere il resto dei suoi giorni con me e lei ha detto sì. Non potrei essere più felice, ti amo con tutto il mio cuore”. Entusiasmo e gioia alle stelle per Greg Mallet, ora fidanzato ufficiale di Lady Amelia Spencer, la sorella di Kitty ... Leggi su caffeinamagazine

