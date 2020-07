Giappone, robot di oltre 18 metri compie i suoi primi passi – VIDEO (Di mercoledì 29 luglio 2020) In Giappone un robot, creato ispirandosi alla serie Gundam, di oltre 18 metri ha iniziato a muovere i suoi primi passi anche se ancora in costruzione Progettato prendendo ispirazione dalla serie Gundam, in Giappone è in costruzione un robot di oltre 18 metri (60 piedi) che ha mosso i suoi primi passi. Il robot, ancora … L'articolo Giappone, robot di oltre 18 metri compie i suoi primi passi – VIDEO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

