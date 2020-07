FORMAZIONI Torino Roma: le scelte degli allenatori (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Torino Roma Ecco gli schieramenti ufficiali di Torino-Roma, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/2020. Torino- Ujkani; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Meite, Lukic, Ansaldi; Verdi, Berenguer; Zaza. Roma- Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Perez, Mkhitaryan; Dzeko. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

