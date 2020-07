FORMAZIONI Cagliari Juve: le scelte degli allenatori (Di mercoledì 29 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Cagliari Juve Ecco gli schieramenti ufficiali di Cagliari-Juve, match valido per la 37ª giornata di Serie A 2019/2020. Cagliari (3-4-1-2): Cragno; Walukiewicz, Ceppitelli, Klavan; Faragò, Ionita, Rog, Mattiello; Joao Pedro; Simeone, Gagliano. All. Zenga JuveNTUS (4-3-3): Buffon; Cuadrado, Rugani, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Muratore; Bernardeschi, Higuain, Ronaldo. All. Sarri Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

