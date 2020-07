Fase 3: Calderone, 'ascoltateci o prossima volta saremo molti di più in piazza' (Di mercoledì 29 luglio 2020) Roma, 29 lug. (Labitalia) - "Se non verremmo ascoltati ci ritroverete nuovamente in piazza, molto più numerosi di oggi. La prossima volta saremo molti di più, con molte altre categorie professionali. E grazie al presidente dei commercialisti che sono in piazza". Così la presidente del Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, Marina Calderone, aprendo la manifestazione di protesta dei consulenti del lavoro in piazza Monte Citorio a Roma, con la presentazione di un dossier in cui si chiede un ammortizzatore sociale unico Covid-19 per semplificare e accelerare procedure. Il Dossier è stato consegnato a tutti i gruppi parlamentari. E il cammino dei consulenti del lavoro ... Leggi su iltempo

