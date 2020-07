Dialogo tra Montalbano e Catarella sui tempi nuovi (Di mercoledì 29 luglio 2020) Nuttata pirsa e figlia femmina. Muntilbano stavia sulla virandina e si stavi cuncianda nu puca di mangiari. Havivana appina missa in camira di sicurtate nu latra che haviva tintata di arrubari qualichi cusa in un villina fora Vigate. Addurante l’interrogatoria eri emersa che il latra qualichi misa fa – antiCovidda – eri cuntabile in una ditte di lavatricia che le lavatricia nun le facica chiù. Eri il cetia media pruletarizzata come dicivano i suciuluga. Mintra stavi per mangiarisirsa la capunatina che chella sancta fimmina di Adilina gli haviva accunciata non sona il malitta tulifona? Sissi, e chi putiva scassarilli i cabasisa a chilla ura sancta? Catarelli, lo sciddricaturi sulitaria…. “Dutturi, dutturi, ancura vigliante ia?”. Muntilbano: “Non sugno vigliante: sugno il fantasima Muntilbano”. C: “Allura pi piaciri mi ... Leggi su ilnapolista

vaticannews_it : #24luglio #PapaFrancesco: fondamentale il dialogo tra le generazioni, uno dei temi ricorrenti del pontificato… - stevogallo : RT @SDSN_Italia: Una call for experience per dare voce agli attori dei territori montani, mettendo al centro l’importanza di uno scambio at… - LaskaJuventus : @GiuSette7 @marco__lecce @CucchiRiccardo E soprattutto, c’è una differenza tra rispettare e fare ciò che si vuole a… - GruppoHera : L'innovazione nasce anche dal confronto: al via il primo #HeraLAB di Forlì-Cesena. Si parte con l’incontro #0 'Asco… - AntoLello2 : RT @wzgore: Il dialogo social è ora riconducibile a una vecchia coppia di sposi ormai un po' inaciditi che si fomentano a vicenda ripetendo… -

Ultime Notizie dalla rete : Dialogo tra Di abusi e di disegni. Dialogo tra Francesca Pasini e Paola Gaggiotti Artribune Melissa George: “Nessuno se ne va da un’audizione per Friends ma io l’ho fatto”

Da Perth in Australia dove è nata, Melissa George ha scommesso tutto per farcela ad Hollywood ed a 16 anni ha lasciato scuola e sport (è stata un eccellente pattinatrice a livello agonistico) per dive ...

Voghera, cinque in corsa per la poltrona di Palazzo Gounela

Nicola Affronti per la coalizione di centro, Ilaria Balduzzi per il Pd, Paola Garlaschelli per il centrodestra, Pier Ezio Ghezzi per due liste civiche e Voghera + Libera, Antonio Marfi per il Moviment ...

Da Perth in Australia dove è nata, Melissa George ha scommesso tutto per farcela ad Hollywood ed a 16 anni ha lasciato scuola e sport (è stata un eccellente pattinatrice a livello agonistico) per dive ...Nicola Affronti per la coalizione di centro, Ilaria Balduzzi per il Pd, Paola Garlaschelli per il centrodestra, Pier Ezio Ghezzi per due liste civiche e Voghera + Libera, Antonio Marfi per il Moviment ...