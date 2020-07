Colpito dal tappo di un macchinario, come un proiettile: gravissimo operaio (Di mercoledì 29 luglio 2020) Non è ancora stato dichiarato fuori pericolo l'operaio di 24 anni, residente in Valcamonica, vittima dell'ennesimo infortunio sul lavoro in terra bresciana, martedì sera a Cazzago San Martino: è qui ... Leggi su bresciatoday

GruppoFICamera : Dalla ministra Azzolina oggi non abbiamo ricevuto risposte. Ha parlato di investimenti che in realtà sono debiti pe… - Mov5Stelle : Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronav… - nobilim2 : @MTaur0 Confermo ho ascoltato tutta l audizione, e mi ha colpito la violenza dei toni e il loro odio negli sguardi.… - Darktiv : @QuestoTizio @Paolo3_P Il fatto è che quel neurone che qualcuno di voi ha è colpito dal virus della stupidà. - PietroDiMauro : RT @GruppoFICamera: Dalla ministra Azzolina oggi non abbiamo ricevuto risposte. Ha parlato di investimenti che in realtà sono debiti perché… -

Ultime Notizie dalla rete : Colpito dal Colpito dal tappo a pressione, grave operaio 25enne Giornale di Brescia Big Tech in Congresso: Facebook, Google, Apple e Amazon si difendono dalla politica

Gli amministratori delegati di Amazon, Apple, Alphabet-Google e Facebook si apprestano a difendere le loro aziende dai colpi della politica davanti al Congresso. I quattro colossi hi-tech ...

Calciomercato, assalto al gioiellino Atalanta | Nuovo club in Serie B

Colpo per il Chievo dalla Serie B. Nel mirino del club veronese un gioiellino di proprietà Atalanta. Concorrenza dallo Spezia per Colpani Non è stata una stagione esaltante per il Chievo, che si aspet ...

Gli amministratori delegati di Amazon, Apple, Alphabet-Google e Facebook si apprestano a difendere le loro aziende dai colpi della politica davanti al Congresso. I quattro colossi hi-tech ...Colpo per il Chievo dalla Serie B. Nel mirino del club veronese un gioiellino di proprietà Atalanta. Concorrenza dallo Spezia per Colpani Non è stata una stagione esaltante per il Chievo, che si aspet ...