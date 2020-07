Casalino e le accuse al compagno Jose Carlos: 'Io settemila euro li guadagno in una settimana' (Di mercoledì 29 luglio 2020) non ha alcun bisogno di speculare in borsa perché lui 7mila euro li guadagna in una settimana. Dopo il caso del fidanzato, ora ex, Jose Carlos Alvarez , che ha ricevuto una segnalazione all'anti-... Leggi su leggo

palamini_maria : RT @Lilly5713: Rocco Casalino e le accuse al compagno Jose Carlos Alvarez: «Settemila euro li guadagno in una settimana» - Lilly5713 : Rocco Casalino e le accuse al compagno Jose Carlos Alvarez: «Settemila euro li guadagno in una settimana» - leggoit : Casalino e le accuse al compagno Jose Carlos: «Io settemila euro li guadagno in una settimana» - giuliabottini : Sgarbi attacca Casalino: “Vuole privacy? Ricordi le sue tempeste di m… contro i nemici” - Ramst3 : LE ACCUSE AL CUBANITO AMICHETTO DI #CASALINO VENGONO ARCHIVIATE DAL #PD COME 'ATTACCHI OMOFOBICI' QUINDI VIA LIBER… -