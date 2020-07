Carlo Conti confessa: “Sto bene dove sto, non lascio la Rai” (Di mercoledì 29 luglio 2020) Carlo Conti è uno dei conduttori più apprezzati del piccolo schermo e presentatore di punta di Rai 1. In una lunga intervista a Panorama, il conduttore si racconta: dalle difficoltà segnate dall’emergenza Covid, ai progetti futuri nella prossima stagione sino al forte legame con la Rai. Carlo Conti: le sue difficoltà in tempo di Coronavirus Il celebre conduttore toscano ha confessato come il periodo appena trascorso fosse stato difficile anche per la televisione. La parte più difficile secondo Carlo è stata dare il buonasera in uno studio deserto: “Per questo in Top Dieci ho voluto applausi campionati: creano atmosfera, senti un briciolo di calore” ha raccontato. Nonostante ciò, gli ascolti di Top Dieci sono ... Leggi su thesocialpost

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Conti Carlo Conti confessa: “Sto bene dove sto, non lascio la Rai” Thesocialpost.it Carlo Conti confessa: “Sto bene dove sto, non lascio la Rai”

Ma forse la bellezza di questo esperimento sta anche nei cambiamenti” confessa Conti. I progetti di Carlo Conti per la prossima stagione televisiva A inizio settembre il conduttore sarà alla guida dei ...

