Appuntamenti e scadenze del 29 luglio 2020 (Di mercoledì 29 luglio 2020) (Teleborsa) – Mercoledì 29/07/2020Appuntamenti: BCE – Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea FOMC – Conferenza stampa di Jerome Powell FOMC – Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassi 10.00 – Confindustria – Webinar “La proposta di riforma dei titoli di efficienza energetica” 11.00 – ENAC – Rapporto e Bilancio Sociale ENAC 2019 – La presentazione del Rapporto e Bilancio Sociale ENAC sulle attività svolte nel corso del 2019 si terrà alla presenza dei vertici dell’Ente, del Presidente dell’ICAO, Salvatore Sciacchitano, e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Diretta streamingTitoli di Stato: Tesoro – Asta BOTAziende:Acea – Appuntamento: Presentazione ... Leggi su quifinanza

domedica_social : Con la piattaforma Tech n’Care i reminder ricordano al paziente quando assumere i farmaci prescritti, ma anche appu… - newsfinanza : Appuntamenti e scadenze del 28 luglio 2020 - zazoomblog : Appuntamenti e scadenze del 28 luglio 2020 - #Appuntamenti #scadenze #luglio - newsfinanza : Appuntamenti e scadenze: settimana del 27 luglio 2020 - Osserv_Impresa : Appuntamenti e scadenze: settimana del 27 luglio 2020 -

Ultime Notizie dalla rete : Appuntamenti scadenze

Teleborsa

Ignazio Ganga conferma che, dopo il confronto riavviato ieri, Governo e sindacati torneranno a incontrarsi a settembre per parlare di riforma pensioni con due appuntamenti diversi, “uno focalizzato su ...“Quota 100” resterà in vigore fino alla sua naturale scadenza (fine 2021) mentre lo strumento per intervenire sulla revisione organica del sistema pensionistico è una legge delega. Lo ha chiarito oggi ...