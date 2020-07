Alex Zanardi è in terapia intensiva, il gesto dei colleghi commuove (Di mercoledì 29 luglio 2020) Il campione paraolimpico Alex Zanardi è in terapia intensiva, i suoi colleghi atleti paraolimpici decidono di manifestargli la loro vicinanza con un gesto importante. Alex Zanardi si trova ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele di Milano dopo l’incidente che lo ha visto coinvolto con la sua handbike lo scorso 20 giugno nel senese. Per dimostrargli la loro vicinanza gli atleti paraolimpici cantano il brano dei Queen, “Don’t stop me now”. Coinvolti nell’iniziativa ci sono Bebe Vio, Annalisa Minetti, Martina Caironi e molti altri che con la propria voce intonano una delle canzoni più amate dal campione paraolimpico. Gli altri atleti che hanno aderito ... Leggi su bloglive

