A Pesaro intitolati a Bettino Craxi i giardini di piazzale Matteotti (Di mercoledì 29 luglio 2020) PESARO – Saranno intitolati a Bettino Craxi i giardini di piazzale Matteotti a Pesaro. La cerimonia si terrà venerdì 31 luglio alle 17. Saranno presenti il sindaco Matteo Ricci, il figlio Bobo Craxi, l’ex vicepresidente del consiglio Claudio Martelli, il segretario nazionale del Psi, Enzo Maraio, l’assessore regionale, Moreno Pieroni, e l’assessore comunale Riccardo Pozzi. Leggi su dire

PESARO – I giardini in piazzale Matteotti saranno intitolati all’ex presidente del consiglio Bettino Craxi, scomparso vent’anni fa. L’appuntamento è in programma venerdì 31 luglio, alle ore 17. Sarann ...Domanda: invece di intitolare alcune vie pesaresi a personaggi politici, non sarebbe meglio dare ad esse nomi di altro genere? Dare alle vie i nomi di uomini politici può infatti suscitare proteste (è ...