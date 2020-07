A marzo e aprile cassa integrazione per più della metà delle imprese (Di mercoledì 29 luglio 2020) ROMA – Nei mesi di marzo e aprile oltre la meta’ delle imprese italiane ha fatto uso della CIG-Covid. La cassa integrazione ha riguardato quasi il 40% dei dipendenti del settore privato. È quanto emerge dallo studio “Le imprese e i lavoratori in cassa integrazione Covid nei mesi di marzo e aprile“, effettuato dalla Direzione Centrale Studi e Ricerche dell’Inps in collaborazione con la Banca d’Italia, e pubblicato nella sezione del sito Inps “Studi e Analisi”. Leggi su dire

