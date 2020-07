Talloni screpolati ADDIO con la ricetta super efficace all’olio d’oliva. (Di martedì 28 luglio 2020) Avete i Talloni screpolati e non sapete come fare a rimediare a questo fastidioso problema? Ecco tutti i segreti di bellezza che richiederanno l’uso di un solo ingrediente: l’olio di oliva. Olio di oliva sui Talloni screpolati I vostri Talloni sono screpolati? Potete rimediare a questo problema applicando,con leggeri movimenti qualche goccia di olio di oliva. Indossare un paio di calze di cotone ed aspettare per tutta la notte. I vostri Talloni risulteranno in giro di poco tempo, morbidissimi. Altri usi dell’olio di oliva nel campo della bellezza L’olio di oliva condimento molto usato in cucina è un ingrediente che può essere utilizzato anche per: Rinforzare le unghie delle vostre mani Se le unghie delle vostre mani sono ... Leggi su pianetadonne.blog

SarahLarchmont : RT @vogue_italia: E comunque anche le star hanno i talloni screpolati. Ve lo dimostriamo in questa gallery ?? - DsIjk0lkf9yaI9J : RT @vogue_italia: E comunque anche le star hanno i talloni screpolati. Ve lo dimostriamo in questa gallery ?? - vogue_italia : E comunque anche le star hanno i talloni screpolati. Ve lo dimostriamo in questa gallery ?? - Eleonor61601638 : ? S O S SOLLIEVO ? ??Accoppiata vincente per il #benessere dei nostri #piedi e delle nostre #gambe! #Set #crema per… -

Ultime Notizie dalla rete : Talloni screpolati Basta talloni screpolati, ecco il metodo casalingo per risolvere il problema Donnaweb