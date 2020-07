Spighe verdi 2020, ecco i 46 comuni campioni di sostenibilità (Di martedì 28 luglio 2020) Un'agricoltura sostenibile, capace di valorizzare il territorio, rispettosa dell'ambiente e della qualità della vita e capace di innovazione: sono i requisiti per cui a 46 comuni di 13 regioni sono sono state assegnate le 'Spighe verdi' 2020. Come le bandiere blu per il mare, il riconoscimento è destinato ai comuni virtuosi. Lo hanno annunciato Fee Italia (Foundation for environmental education) e Confagricoltura. Podio a Marche e ToscanaLe regioni con il maggior numero di Spighe verdi sono Marche e Toscana. Tra gli indicatori considerati per la classifica ci sono innovazione in agricoltura, sviluppo sostenibile, uso del suolo, raccolta differenziata. I vincitori regione per regioneNelle Marche hanno vinto: Esanatoglia, Grottammare, Matelica, ... Leggi su tg24.sky

Entrano Bisceglie (Puglia), Monforte d’Alba (Piemonte), Rivodutri e Roccagorga nel Lazio, Santa Maria del Cedro e Sellia in Calabria. E ancora Sant’Alessio con Vialone (Lombardia) e Todi, in Umbria. E ...

Entrano Bisceglie (Puglia), Monforte d'Alba (Piemonte), Rivodutri e Roccagorga nel Lazio, Santa Maria del Cedro e Sellia in Calabria. E ancora Sant'Alessio con Vialone (Lombardia) e Todi, in Umbria. E ...