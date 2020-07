Spettatrice segnala alla conduttrice un gonfiore sul collo. Lei scopre di avere il cancro (Di martedì 28 luglio 2020) “Ho un cancro. Sono grata a una Spettatrice per avermelo fatto notare”. Il messaggio è apparso sull’account Twitter di Victoria Price, giornalista della tv statunitense Wfla. Price ha raccontato ai suoi follower come ha scoperto di avere un tumore alla tiroide, dopo aver ricevuto una mail.“Ti ho appena vista al telegiornale”, recitava il messaggio in questione, inviato da una Spettatrice, “Mi preoccupa quella massa sul tuo collo. Per favore, controlla la tiroide. Mi ricorda il mio collo. Nel mio caso, si rivelò essere un cancro”.Price dopo aver letto la mail ha deciso di fare un controllo. Il sospetto della donna che le aveva scritto era fondato: il Tampa General Hospital, in Florida le ha ... Leggi su huffingtonpost

"Ho un cancro. Sono grata a una spettatrice per avermelo fatto notare". Il messaggio è apparso sull'account Twitter di Victoria Price, giornalista della tv statunitense Wfla. Price ha raccontato ai su ...

