Sondaggi SWG Tg La7 | la Lega torna a calare | crescono M5S e PD

Il Sondaggio di SWG illustrato ieri da Enrico Mentana per il Tg di La7 dice che la Lega si rimangia la crescita della scorsa settimana e torna al 26,3% mentre anche Fratelli d'Italia è in calo e in compenso crescono il MoVimento 5 Stelle e il Partito Democratico (quest'ultimo addirittura di mezzo punto percentuale, i grillini dello 0,4%), così come Forza Italia (+0,2): non a caso quello di Berlusconi è l'unico partito di centrodestra che ha accolto con favore l'accordo al Consiglio Europeo sul Recovery Fund. Anche Sinistra Italiana/MDP porta a casa un +0,2% anche se la soglia del 5% è ancora molto lontana. Per quanto riguarda i "piccoli", Azione di Carlo Calenda è attualmente il leader della "parte destra" del tabellone anche se ...

Stando agli ultimi dati, il Pd si classifica al secondo posto a 6,5 punti percentuali dalla Lega, primo partito, che però nell’ultima settimana cede lo 0,2 per cento. Leggera battuta d’arresto per Fra ...

