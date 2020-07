Serie A 2019/2020, trentasettesima giornata: programma e telecronisti Sky e Dazn (Di martedì 28 luglio 2020) Il programma e i telecronisti su Sky e Dazn della trentasettesima giornata di Serie A 2019/2020. Turno con poche sfide degne di nota ai fini della classifica: prosegue lo scontro per il quinto posto tra il Milan, impegnato in casa della Sampdoria, e la Roma sul campo del Torino, mentre il big match è Inter-Napoli. Partite senza particolari interessi Cagliari-Juventus e Lazio-Brescia, di seguito i telecronisti che racconteranno le gare sulle due pay tv. Martedì 28 luglio 2020 ore 19.30 Parma-Atalanta su Dazn Telecronaca: Massimo Callegari e Roberto Cravero ore 21.45 Inter-Napoli su Sky Sport Serie A Telecronaca: Fabio Caressa e Giuseppe Bergomi Mercoledì 29 ... Leggi su sportface

