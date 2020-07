Scuola: il rebus dei nuovi banchi, per i sindacati non basteranno (Di martedì 28 luglio 2020) Ancora pochi giorni e sapremo se il 14 settembre l'anno scolastico potrà partire in sicurezza, con i banchi monoposto disponibili per ciascuno studente. Il 30 luglio scadrà il bando di gara europeo indetto dal commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, per reperire i nuovi arredi indispensabili per garantire la distanza di un metro richiesta dal Comitato tecnico scientifico in funzione anti-Covid. "L'esigenza di dotare le scuole di banchi monoposto è assoluta e speriamo che a livello europeo si riesca a soddisfarla" dice Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi. "È evidente che la produzione nazionale potrebbe avere qualche difficoltà - sottolinea - ma il bando è europeo, anche perchè al di sopra di un certo importo non ci si ... Leggi su agi

