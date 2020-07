Pagamenti con bancomat, limite esteso: dal 2021 fino a 50 euro niente pin (Di martedì 28 luglio 2020) Dal 2021 i Pagamenti contactless fino a 50 euro non avranno bisogno del pin per essere autorizzati, ora la soglia a 25 euro,. bancomat, Mastercard e Visa, al fianco di tutti i principali player del ... Leggi su gazzettadelsud

Ultime Notizie dalla rete : Pagamenti con Pagamenti, arriva il bancomat unico europeo QuiFinanza Perché milioni di americani non possono più permettersi l’acqua potabile

Durante la pandemia di coronavirus, milioni di americani hanno cominciato a ricevere bollette altissime per l’acqua consumata nelle loro abitazioni. Talmente alte da far rischiare loro di perdere perf ...

Nexi rafforza la propria leadership nell'Open Banking

Nexi ha ottenuto da Banca d’Italia l’autorizzazione a offrire ai propri partner due nuovi servizi Open Banking: il Payment Initiation Service (PIS) e l’Account Information Service (AIS). Grazie al ser ...

