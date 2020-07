Orso M49, sopralluogo Ispra: “Fatti più tentativi prima della fuga” (Di martedì 28 luglio 2020) L’Orso M49 probabilmente ha fatto diversi tentativi prima di riuscire a fuggire dal recinto di Casteller (Trento). Lo rileva il sopralluogo Ispra, con i tecnici di Ozzan che si sono recati sul luogo questo pomeriggio, affiancati dal personale del Servizio Foreste della Provincia Autonoma di Trento. Il plantigrado soprannominato Papillon dal Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, in base a quanto si è potuto constatare, è fuoriuscito e adesso si trova nella stessa posizione da cui era fuggito lo scOrso anno: in quel caso aveva scavalcato la recinzione, questa volta, invece, sono stati divelti o piegati alcuni dei tondini della rete della recinzione – del diametro di 12 millimetri – dalla quale ... Leggi su meteoweb.eu

