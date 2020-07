Orso M49, i dettagli della seconda evasione: “Determinazione fuori dal comune”. Si dimette il dirigente del dipartimento di Agricoltura (Di martedì 28 luglio 2020) Com’è possibile che M49, alias Papillon, sia riuscito ancora una volta a beffare i custodi del centro di custodia per animali problematici al Castelet di Trento? Come è riuscito a ripetere l’impresa del luglio dello scOrso anno, quando si arrampicò sulla recinzione elettrificata, la scavalcò e riconquistò la libertà? A dare una risposta sono gli ispettori dell’Ispra, l’Istituto per la protezione dell’ambiente, che sono stati inviati dal ministro Sergio Costa a effettuare un sopralluogo nel recinto. Anche perché, nelle prime ore seguite alla fuga, si sono diffuse voci incontrollate di un possibile intervento umano. Qualcuno che avrebbe agevolato l’evasione dell’Orso per far fare una figuraccia al presidente della Provincia Autonoma ... Leggi su ilfattoquotidiano

SergioCosta_min : L'orso #Papillon è fuggito per la seconda volta. Questa volta è con il radiocollare e quindi facilmente monitorabil… - HuffPostItalia : L'orso M49 fugge di nuovo. È scappato dal recinto - petergomezblog : L’orso M49 evade di nuovo: #Papillon ha divelto la rete di ferro del suo recinto in Trentino - Dome689 : RT @fattoquotidiano: Orso M49, i dettagli della seconda evasione: “Determinazione fuori dal comune”. Si dimette il dirigente del dipartimen… - robertaestop : @SergioCosta_min @MaurizioFugatti @matteosalvinimi #Trentino #M49Libero #Jj4Libera #SalviamoGliOrsi #SalviamoiLupi… -