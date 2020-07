Omicidio Attanasio, si consegna il killer (Di martedì 28 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Lo ha visto in strada e hanno iniziato a discutere. L’uomo che aveva davanti era, secondo lui, l’assassino di suo padre ammazzato la notte di Halloween del 2011. Per quel delitto Salvatore Attanasio era stato arrestato, processato e assolto. Ma il 24 luglio si era fatto rivedere in zona, alle Case Nuove, a Napoli e la voce si era sparsa. È stato così affrontato dal figlio della vittima, Enrico Rispoli, 37 anni, che dopo un’accesa discussione ha estratto un coltello e ucciso l’uomo vendicando il padre. Questa mattina si è consegnato con i suoi avvocati e ascoltato dal Pm De Marco della Dda di Napoli, ha confessato ogni cosa e ha detto però di essere stato provocato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

