Nuove accuse al Viminale: accordi segreti con Tripoli per riportare i migranti in Libia (Di martedì 28 luglio 2020) La Ong Sea Watch denuncia interventi della Guardia Costiera libica per riportare i migranti nei centri di detenzione, con l’avallo silenzioso di Malta e Italia. Intanto il Ministro Lamorgese vola a Tunisi, promettendo l’aumento dell’impegno contro le partenze dalle coste del Paese africano. Il Ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha incontrato a Tunisi, nella giornata di … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

