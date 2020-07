Numeri risicati in Senato: stavolta Conte può cadere (Di martedì 28 luglio 2020) Se il centrodestra vuole mandare sotto il governo Conte e spianare la strada alle elezioni, l'occasione buona si presenterà domani al Senato, quando si voterà lo scostamento di bilancio (il terzo da marzo). Il governo chiede di potersi indebitare per altri 25 miliardi di euro. Sosterrà che è necessario per non far crollare l'economia martoriata dall'emergenza coronavirus. E si appellerà al senso di responsabilità delle opposizioni. Perché sa che senza una mano del centrodestra il rischio di andare sotto è reale. FdI, Lega e Forza Italia hanno già fatto sapere che garantiranno il loro apporto a determinate condizioni. Il loro appoggio, quindi, è tutt'altro che scontato. Il premier Conte ha bisogno di 160 voti per far passare lo scostamento. Si tratta della ... Leggi su iltempo

