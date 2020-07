Napoli, uccide la convivente 59enne a coltellate e poi si suicida gettandosi dal balcone (Di martedì 28 luglio 2020) Una lite sulle vacanze, poi le coltellate: un uomo ha ucciso la convivente con un coltello, poi si è gettato dal quarto piano della sua abitazione. L’omicidio-suicidio è avvenuto lunedì sera in un condominio di via Libertà 216 a Portici (Napoli). A dare l’allarme sono stati i vicini di casa che avevano sentito le urla provenire dalla loro abitazione: il personale del 118, giunto sul posto, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La coppia non aveva figli e conviveva da 5 anni: in casa in quel momento erano soli. Erano entrambi incensurati e non risultano denunce presentate da un convivente nei confronti dell’altro. La donna, A.M.N. di 59 anni, ricercatrice universitaria nella facoltà di Agraria, è stata trovata con numerose ferite da arma da punta e ... Leggi su ilfattoquotidiano

repubblica : Portici, uomo uccide la compagna e poi si getta dal balcone - MediasetTgcom24 : Napoli, uomo uccide convivente e poi si toglie la vita #napoli - Noovyis : (Napoli, uccide la convivente 59enne a coltellate e poi si suicida gettandosi dal balcone) Playhitmusic - - fattoquotidiano : Napoli, uccide la convivente 59enne a coltellate e poi si suicida gettandosi dal balcone - Giordan30423124 : Ecco cosa ha creato il #GovernodellaVergogna: solo tanta paura. Portici (prov di #Napoli) Uccide la compagna ricer… -