Napoli, ADL inarrestabile: 20 mln di € più un calciatore per comprare un altro attaccante (Di martedì 28 luglio 2020) Aurelio De Laurentiis, con Gennaro Gattuso in panchina, vuole fare le cose in grande. Il presidente partenopeo, infatti, ha intenzione di regalare al mister un grande attaccante, un bomber che possa fare la differenza in una squadra già forte e compensare la partenza di Arek Milik. Il nome maggiormente in voga è quello di Victor Osimhen, con … L'articolo Napoli, ADL inarrestabile: 20 mln di € più un calciatore per comprare un altro attaccante Leggi su dailynews24

