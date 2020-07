Migranti, tensioni nella maggioranza: il Pd chiede un cambio di passo (Di martedì 28 luglio 2020) L’Italia nel pieno della crisi dei Migranti: il governo è diviso Caltanissetta, Lampedusa e Porto Empedocle sono solo gli ultimi di una serie di episodi che hanno riportato al centro del dibattito pubblico in Italia la crisi dei Migranti: un tema, questo, su cui il Governo M5s-Pd appare diviso (con il deputato dem, Matteo Orfini, che attacca direttamente il Governo Conte), mentre le opposizioni vanno all’attacco dell’esecutivo e chiedono una nuova stretta sugli sbarchi. Le fughe di massa di questi giorni dai vari centri d’accoglienza, del resto, preoccupano la politica ma anche le autorità sanitarie: gran parte dei Migranti in questione sono ospiti nei Cara per il periodo di quarantena obbligatoria e una loro libera circolazione amplifica i pericoli di un’impennata nei contagi da ... Leggi su tpi

riktroiani : ??Tensione e rabbia a #Fiuggi tra i cittadini per l'arrivo di 60 #migranti sbarcati nei giorni scorsi a #Lampedusa.… - Larsenalea : RT @GiuseppeDAdamo7: Emergenza migranti in Italia. Si teme un esodo dalla Tunisia, c’è il rischio di tensioni sociali - GiuseppeDAdamo7 : Emergenza migranti in Italia. Si teme un esodo dalla Tunisia, c’è il rischio di tensioni sociali - TV2000it : Migranti. Sbarchi, soccorsi, tensioni citta’ e fughe. Lamorgese @PierluigiVito - Spartakus31074 : RT @Italo57866842: @catlatorre MA quale migranti quelli sono clandestini gestiti da trafficanti mafiosi che reinvestono i guardagni in drog… -