Metal Gear Solid: Luca Marinelli è Solid Snake in una fanart (Di martedì 28 luglio 2020) L'attore Luca Marinelli è Solid Snake in una fanart di Bosslogic ispirata a Metal Gear dopo le dichiarazioni rilasciate online da Hideo Kojima. Luca Marinelli è stato considerato un perfetto Solid Snake dal creatore di Metal Gear Soldi Hideo Kojima e ora una fanart prova a immaginarlo nell'iconico ruolo. L'immagine creata da BossLogic verifica infatti la teoria dell'apprezzato ideatore del videogioco, alimentando l'apprezzamento nei confronti dell'attore italiano. L'immagine condivisa online mostra la star di Lo chiamavano Jeeg Robot con l'iconico look di Solid

