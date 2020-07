Mes, fuorionda a La7 durante l’intervento di Velardi: “Testa di c…”. Imbarazzo in studio (Di martedì 28 luglio 2020) “Testa di c…”. È la frase che è risuonata nel corso della trasmissione “L’aria che tira estate” (La7), durante l’intervento del giornalista Claudio Velardi. Il dibattito del programma era incentrato sulla necessità o meno del Mes e coinvolgeva la sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, il deputato della Lega Massimo Bitonci e l’imprenditore Gian Luca Brambilla. Ma all’improvviso, mentre Velardi si soffermava sui tagli alla sanità pubblica, si è levata una voce maschile che ha pronunciato l’improperio, mettendo in palese Imbarazzo il conduttore Francesco Magnani. L'articolo Mes, fuorionda a La7 durante l’intervento di Velardi: “Testa di c…”. ... Leggi su ilfattoquotidiano

