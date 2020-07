Mario Paciolla: perché ai media non interessa? C'è un patto del silenzio tra governi e ONU? (Di martedì 28 luglio 2020) Con la denuncia precisa del corrispondente dell'ANSA a Buenos Aires, per il quale vi sarebbe un “patto del silenzio” tra Bogotà, Roma e ONU, il caso dell'assassinio in Colombia di Mario Paciolla assume una dimensione inquietante. Ove così fosse ci troveremo di fronte a un caso perfino più grave di quello di Giulio Regeni con il coinvolgimento diretto delle autorità italiane nell'insabbiamento. Ho messo in sei punti le mie risposte al perché fin dall'inizio non si parli, o si parli pochissimo, (...) - Attualità / Colombia, media, ONU, FARC, , No logo, Apertura Maxi, Mario Paciolla Leggi su feedproxy.google

channeldraw : Ciao Mario Commemorazione Pubblica Nella serata di Giovedì 30 Luglio, alle ore 21:30 in Villa Comunale di #Napoli,… - carlogubi : Perché ai media non interessa Mario Paciolla? - ilpost : La morte di Mario Paciolla - marinaddi68 : RT @unoscribacchino: #MarioPaciolla ammazzato come un attivista colombiano. Corruzione, violenze contro le popolazioni indigene, manifesta… - tamistars : RT @simopieranni: Continuiamo a parlarne #MarioPaciolla @ilmanifesto -

Ultime Notizie dalla rete : Mario Paciolla Mario Paciolla è stato ammazzato come un attivista colombiano Il Manifesto Colombia, Di Maio: Lavorare per piena verità su morte Paciolla

Roma, 28 lug. (LaPresse) - Lavorare per giungere rapidamente alla piena verità sulla morte di Mario Paciolla. Lo avrebbe chiesto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, secondo quanto si apprende, al ...

Morte Mario Paciolla, Di Maio: “Bisogna arrivare presto alla verità”

Giustizia e verità per Mario Paciolla, il cooperante napoletano dell'Onu, 33 anni, morto in circostanze misteriose in Colombia lo scorso 15 luglio. Lo chiede la famiglia, lo chiedono gli amici, lo chi ...

Roma, 28 lug. (LaPresse) - Lavorare per giungere rapidamente alla piena verità sulla morte di Mario Paciolla. Lo avrebbe chiesto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, secondo quanto si apprende, al ...Giustizia e verità per Mario Paciolla, il cooperante napoletano dell'Onu, 33 anni, morto in circostanze misteriose in Colombia lo scorso 15 luglio. Lo chiede la famiglia, lo chiedono gli amici, lo chi ...