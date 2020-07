Maid of Sker, inquietante survival horror, è ora pronto ad infestare PC, Xbox One e PS4 (Di martedì 28 luglio 2020) Attraverso un comunicato stampa, Wales Interactive, la mente dietro Don't Knock Twice, The Bunker e The Complex, ha annunciato che Maid of Sker, lo spaventoso survival horror, è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.Immerso nel ricco folklore gallese, Maid of Sker riporta i giocatori nel 1898 attraverso il famigerato macabro Hotel Sker. Con diversi modi per terminare il vostro soggiorno all'Hotel Sker, dovrete usare saggiamente il vostro tempo mentre camminate tra i corridoi usando tattiche di sopravvivenza senza armi e facendo affidamento sulla vostra capacità di rimanere in silenzio.Richard Pring, direttore del gioco, ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di annunciare che lo Sker Hotel è ora ... Leggi su eurogamer

Affrontare videogiochi di stampo prettamente narrativo, soprattutto horror, porta con sé scoperte sempre interessanti: è il caso di Maid of Sker, horror sviluppato e pubblicato da Wales Interactive ch ...

Maid of Sker – Recensione

Recensione di Maid of Sker. Gioco per PC, PlayStation 4 e Xbox One, il videogioco è uscito il 28/07/2020 “Potrai pensare che abbia perso il senno, ma le cattive notizie non finiscono qui. Vuole che ca ...

Affrontare videogiochi di stampo prettamente narrativo, soprattutto horror, porta con sé scoperte sempre interessanti: è il caso di Maid of Sker, horror sviluppato e pubblicato da Wales Interactive ch ...