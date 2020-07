Maddie: la polizia scava con pale e cani poliziotto (Di martedì 28 luglio 2020) ANSA, - BERLINO, 28 LUG - Le perquisizioni nel giardino di Hannover, requisito dagli inquirenti nell'ambito della ricerca della piccola Maddie McCann, proseguono con pale e cani-poliziotto. Alla ... Leggi su corrieredellosport

RaiNews : Caso Maddie, la polizia tedesca scava in un terreno vicino a Hannover - clikservernet : Maddie McCann, polizia scava in un giardino di Hannover con pale e cani poliziotto - leggoit : Maddie McCann, si cerca il corpo: polizia scava con pale e cani in un giardino di Hannover - Noovyis : (Maddie McCann, polizia scava in un giardino di Hannover con pale e cani poliziotto) Playhitmusic - - iconanews : Maddie: la polizia scava con pale e cani poliziotto -