John Elkann: «Juve unica in Europa, vogliamo il decimo consecutivo» (Di martedì 28 luglio 2020) John Elkann, cugino di Andrea Agnelli, parla dello scudetto vinto dalla Juve e del grande percorso fatto in questo decennio Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, John Elkann, cugino di Andrea Agnelli, ha parlato del percorso fatto in questi anni e della conquista del nono scudetto consecutivo. «La Juve è l’unica squadra dei principali campionati europei a vincere 9 titoli di fila. E questo è un merito straordinario che va riconosciuto ad Andrea Agnelli e a tutta la squadra per quello che hanno fatto in campo e fuori dal campo. In questi anni ci sono stati tre allenatori, tra loro molto diversi, ma la Juventus è riuscita a vincere nonostante l’asticella si sia alzata sempre di più. ... Leggi su calcionews24

John Elkann: "Ferrari? Ai tifosi chiedo pazienza. Juve straordinaria"

Il presidente Ferrari e numero uno di Exor John Elkann ha rilasciato un’intervista a Pier Bergonzi, in edicola sulla Gazzetta dello Sport di martedì 28 luglio. Vincere 9 titoli di fila ...

